Якими курйозними подіями запам'ятався тиждень у Росії – дізнайтесь у програмі.

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Росія заявила про "визвольний похід"

У Міністерстві закордонних справ Росії зробили заяву, яка обурила людей на міжнародному рівні. Там запевнили, що Радянський Союз вчинив "визвольний похід" на території Польщі під час Другої світової війни. Так назвали насправді напад Червоної армії на Польщу 17 вересня 1939 року.

Хохлов проти Facebook

Російський футбольний тренер Дмитро Хохлов подав до суду на Facebook. Він обурений через те, що соцмережа блокує пости зі згадкою його прізвища. У своєму судовому позові він вимагає "заборонити вчиняти компанії щодо нього певні дії".

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Олімпіада-2036 у Росії

Росія заявила про намір стати країною-господарем літніх Олімпійських ігор у 2036 році. Чиновники вже налаштовані звернутися до Міжнародного олімпійського комітету з пропозицією.

Театр для ув'язнених

У Росії хочуть дозволити ув'язненим відвідувати спортивні матчі та театральні вистави. У такий спосіб їх нагороджуватимуть за перемоги у конкурсах. Також нововведення буде дійсним лише для певних категорій засуджених.

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