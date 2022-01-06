Про інші курйозні події, які відбулися у Росії у 2021 року – дізнавайтесь у програмі.

До теми За біло-червоний колір волосся: у Білорусі дівчину оштрафували на майже 1000 доларів

Ккадиров бореться з безробіттям

У мережу потрапило відео, на якому Рамзану Кадирову допомагали сідати в автомобіль. Можливо, так глава Чечні бореться з безробіттям у республіці, бо ж піднімач ноги – це не єдина вакансія, яку пропонує його адміністрація.

Суперкомп'ютер в Росії

У 2016 році росіяни за 3,7 мільйона рублів створили флешку, що важила 25 кілограм. Тепер у Росії відкрили тендер на 7,6 мільярда рублів на створення чіпу для суперкомп'ютеру.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 6 січня: дивіться відео