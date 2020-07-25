Вєсті Кремля. Слівкі: Погрози від Кадирова. Помпео "замовив" Джорджа Флойда
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 25 липня – немає в Росії просунутішого медіа-юзера, ніж Рамзан Кадиров. Та існує те, що подобається йому більше, ніж соцмережі. Це – коли перед ним вибачаються. Кадиров звинуватив Помпео в замовленні вбивства афроамериканця Джорджа Флойда. Спочатку покликав секретаря Держдепу США на перемовини, але потім передумав і закидав санкціями.
Також у випуску "Вєсті.Кремля.Слівкі" на 24 каналі:
Російські багатії тестують вакцину від коронавірусу.
Лукашенко проти марсіан.
Росія дихає в спину Гондурасу та Венесуелі.
Опозиціонери допомагають Кремлю.
Міхалков приміряє вовчу шкуру.
Віртуальна Олімпіада-2020.
Кадиров вийшов на новий рівень.
Будка для Путіна.
Операція "Пи" та інші пригоди Вовіка.