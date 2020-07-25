У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 25 липня – немає в Росії просунутішого медіа-юзера, ніж Рамзан Кадиров. Та існує те, що подобається йому більше, ніж соцмережі. Це – коли перед ним вибачаються. Кадиров звинуватив Помпео в замовленні вбивства афроамериканця Джорджа Флойда. Спочатку покликав секретаря Держдепу США на перемовини, але потім передумав і закидав санкціями.

Також у випуску "Вєсті.Кремля.Слівкі" на 24 каналі: Російські багатії тестують вакцину від коронавірусу. Лукашенко проти марсіан. Росія дихає в спину Гондурасу та Венесуелі. Опозиціонери допомагають Кремлю. Міхалков приміряє вовчу шкуру. Віртуальна Олімпіада-2020. Кадиров вийшов на новий рівень. Будка для Путіна. Операція "Пи" та інші пригоди Вовіка.