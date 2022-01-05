Про інші курйозні події, які відбулися у Росії та Білорусі у грудні 2021 року – дізнавайтесь у програмі.

До теми Путін та Лукашенко зіграли в хокей після переговорів: відео виставкової гри

Сестра Альонки

У російській Костромі до новорічних свят встановили неоднозначну та дуже моторошну скульптуру Снігуроньки. Це й не дивно, адже яка Росія – такі й казкові персонажі.

Іграшкові проблеми Росії

Російська активістка Марія Бутіна знайшла нового ворога Росії – Барбі. За її словами, діти граються чужими ляльками, а це потім може мати "дуже негативні" наслідки для їхнього майбутнього.

Сам собі режисер

Команда Олексія Навального запропонувала значну грошову винагороду за відео з камер спостережень одного з готелів у Томську. Однак її може отримати Володимир Путін.

Цікаво Навальний почав працювати в російській колонії: обрав неочікувану вакансію

Повернення Нюрнберзького процесу

У Росії в парку "Патріот" мають намір збудувати копію зали, де відбувався Нюрнберзький процес. "Особливу" ідею схвалив міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 5 січня: дивіться відео