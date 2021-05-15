Вєсті Кремля. Слівкі: Путін "помстився" за поразку хокеїстів
Хокейна збірна Росії знову зазнала невдачі. За поразку помстився Володимир Путін, який закинув у фіналі Нічної ліги 8 шайб. Його команда перемогла – однак захисники й не збиралися грати проти російського президента.
Джерело:"Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі
Які ще курйозні події відбулися в Росії за тиждень – у програмі.
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