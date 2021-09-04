Якими ще подіями запам'ятався тиждень у Росії – у програмі.

Зверніть увагу Путіну наплювати, що про нього думає Захід, – російський журналіст

Ліндеманну заборонили виступати у Твері

Виступ соліста гурту Rammstein Тілля Ліндеманна у Твері скасували. Співака звинуватили в порушенні коронавірусних обмежень.Через це не дозволили брати участь в концерті, а також пригрозили притягненням до адміністративної та кримінальної відповідальності.

Китай не дав кредит Білорусі

Китай відмовився давати кредит Білорусі через санкції. Мовиться про сотні мільйонів доларів, які мали бути перераховані на будівництво калійного гірничо-збагачувального комплексу. Тепер закінчення проєкту опинилося під питанням.

Дочка російського депутата вчиться в американській школі

Російський депутат Леонід Слуцький відзначився гучними заявами щодо Сполучених Штатів та Джо Байдена. Водночас ЗМІ з'ясували, що його дочка навчається в американській школі у Швейцарії.

На Моргенштерна і Гордона накинулись російські пропагандисти

Моргенштерн відзначив гучне весілля. Втім російські пропагандисти назвали це порушенням традиційних сімейних цінностей. Провладні канали також відреагували і на інтерв'ю репера журналісту Дмитру Гордону. Його назвали "деградантом".

Читайте також Моргенштерн переконаний, що через кілька років зможе посунути Путіна з поста президента

Расистський скандал у Росії

Мережу ресторанів "Танукі" в Росії почали цькувати після реклами з темношкірими моделями та ЛГБТ-символікою. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що ситуація не є прерогативою Кремля.

Лукашенко закликав видобувати біткоїн

Олександр Лукашенко закликав білорусів видобувати криптовалюту. Самопроголошений президент Білорусі вважає, що це допоможе їм не збирати полуницю за кордоном, а жити у багатстві. Мовляв, для цього потрібно використовувати біткоїн.