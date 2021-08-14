Якими ще подіями відзначилися Росія протягом тижня – в програмі.

Цікаво Путін не хоче грати в демократію: Росія після виборів перейде на новий рівень диктатури

Скандал через "матрацний" жарт

Російський комік азербайджанського походження Ідрак Мірзалізаде потрапив у скандал. Під час одного з шоу він пожартував про матрац, і начебто цим образив російський народ. Зрештою на нього вилився шквал критики від так званих "патріотів".

Обмовка Лукашенка про геноцид

Олександр Лукашенко провів 8-годинну пресконференцію для провладних та пропагандистських журналістів. Під час спілкування він випадково обмовився, що генеральний прокурор займається геноцидом білоруського народу.

Навальному закидають створення секти

Олексію Навальному в Росії висунули вже нове звинувачення. Опозиціонеру закидають створення організації, яка нібито зазіхає на особистість та права громадян. Тепер суд може додатково додати політику ще 4 роки позбавлення волі.

До теми Загрожують ще 4 роки в'язниці: Навальному в Росії висунули нове звинувачення

Пропагандист Міхалков вчить медіаграмотності

Російських солдатів навчають, як правильно відрізняти правду від фейків. Роблять це за допомогою спеціальної програми пропагандистського режисера Микита Михалкова, який вірить у чипування та загрозу 5G.

Фото з Шойгу і моджахедами

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу прокоментував світлину, зроблену у 1980-х роках в Афганістані. Тоді він був очільником російського МЗС. Чиновник підкреслив, що на фото стоїть в оточенні саме моджахедів, а не бойовиків угруповання "Талібан".

Росіян хочуть змусити кланятися перед керівниками

Депутат з Республіки Марій Ел закликав росіян кланятися перед керівництвом. За його словами, люди весь час намагаються довести щось владі, яка й так іде від Бога.

Підставні люди на зустрічі з Путіним

Володимир Путін зустрівся з працівниками цементного заводу в Башкортостані. Традиційно глава Кремля відповідав на запитання всіх охочих. Втім журналісти виявили, що під виглядом робітників підприємства були присутні чиновниці.

Рогозін підтримав розстріли за крадіжки

Очільник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін виступає за радикальну боротьбу з крадіжками. За його словами, покарання за корупційні злочини має бути більш жорстким, ніж просто посадки. Мовиться навіть і про розстріли.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 14 серпня: дивіться відео