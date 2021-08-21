Якими ще подіями відзначилися Росія протягом тижня – в програмі.

До теми Таліби розшукують за біометричними даними афганців, що співпрацювали з НАТО та США, – ЗМІ

Квартира сина Рогозіна

Син голови Роскосмосу Дмитра Рогозіна придбав квартиру в елітному житловому комплексі "Тріумф Палас". Вона коштує приблизно 180 мільйонів рублів. Таку інформацію оприлюднили у новому розслідуванні команди Олексія Навального.

Кремль бореться з Google

Google у Росії видаляє вебсторінки на вимогу Роскомнагляду. Однак так може тривати не довго. Наразі інтернет-гігантові загрожує велетенський штраф за позовом телекомпанії "Царьград".

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Народні пісні для реабілітації

Росіян, які перебувають на реабілітації після коронавірусу, закликали не слухати іноземні пісні. Їх просять співати народні, адже вони нібито допоможуть вилікуватися. З такою порадою виступив міністр охорони здоров'я.

Русофобія у Казахстані

У Казахстані працівникам сфери обслуговування заборонили розмовляти російською. У Москві просто обурені через такі правила і звинуватили владу русофобії.