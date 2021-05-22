Які ще курйозні події відбулися в Росії за тиждень – читайте у програмі.

Цікаво Вєсті Кремля: Путін погрожує "вибити зуби" через Сибір

Вакцинований Жиріновський хоче ще

Володимир Жиріновський тричі вакцинувалася від коронавірусу. За його словами, він не проти зробити ще й четверте щеплення. Втім політик не уточнив, якою саме вакциною прищепився.

Вибачення перед Кадировим

Під час прямої трансляції президента Чечні Рамзана Кадирова назвали "шайтаном". Глядачем виявився 15-річний хлопець. Згодом батько та інші родичі хлопця вибачилися на відео перед Кадировим.

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Погрози від Путіна

За словами Володимира Путіна, дехто публічно заявляв, що сибірські багатства несправедливо належать тільки одній країні. Тому він заявив, що Росія "виб'є зуби всім, хто спробує щось у неї відкусити".

У КНДР свої правила

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заборонив громадянам носити порвані та вузькі джинси. Він вважає, що така форма самовираження нібито може привести до повалення режиму в країні. Крім того, там заборонили пірсинги і різнокольорове волосся.

Детальніше Кім Чен Ин заборонив вузькі джинси: чим ще відтепер не можна виділятись у КНДР

Російській електрокари

Влада Росії планує до 2030 року виділити 418 мільярдів рублів на розвиток електротранспорту. Програму буде виконувати Національний консорціум, який очолить КамАЗ.

Штрафи за погане здоров'я

Анастасія Ракова, заступник мера Москви, запропонувала ввести відповідальність для людей, які не стежать за своїм здоров'ям. Чиновниця пропонує, щоб за це накладали штрафи і вважає це справедливим.

Тюремний Лондон

У виправній колонії Новосибірська встановили червоні телефонні будки. Вони неймовірно схожі на ті, які розташовані в Лондоні. Є підозра, що колонію готують опозиціонеру Олексію Навальному, який не може змиритися зі своєю.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 22 травня 2021: дивіться відео