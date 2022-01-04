Про інші курйозні події, які відбулися у Росії та Білорусі в грудні 2021 року – дізнавайтесь у програмі.

Цікаво Розчищатиме замети: виробники анонсували безпілотний робот-помічник

Популярність подруги дочки Путіна

В молодшої доньки Володимира Путіна є подруга – Наталія Попова. Російські журналісти-розслідувачі вирішили звернути на неї увагу. Цікаво, що вона входить в органи управління одразу кількох великих бізнес-структур.

Збереження комунізму в Росії

У Росії вирішили у 2022 році зірвати куш і взялись за ухвалення закону про збереження комунізації. Згідно із ним, якщо десь зникає "совковий" монумент, він обов'язково має з'явитися в Росії.

Цікаво Хочуть повернути комуністичну назву проспекту Небесної Сотні в Одесі

Лукашенко визнав Крим російським

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав Крим російським. Він заявив це головному пропагандисту Росії, щоб точно всі почули. В Кремлі до таких заяв виявилися не готовим.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 4 січня: дивіться відео