Про інші курйозні події, які відбулися у Росії та Білорусі в грудні 2021 року – дізнавайтесь у програмі.
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Популярність подруги дочки Путіна
В молодшої доньки Володимира Путіна є подруга – Наталія Попова. Російські журналісти-розслідувачі вирішили звернути на неї увагу. Цікаво, що вона входить в органи управління одразу кількох великих бізнес-структур.
Збереження комунізму в Росії
У Росії вирішили у 2022 році зірвати куш і взялись за ухвалення закону про збереження комунізації. Згідно із ним, якщо десь зникає "совковий" монумент, він обов'язково має з'явитися в Росії.
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Лукашенко визнав Крим російським
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав Крим російським. Він заявив це головному пропагандисту Росії, щоб точно всі почули. В Кремлі до таких заяв виявилися не готовим.
Повний випуск програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 4 січня: дивіться відео