У випуску програми "Вєсті Кремля" за 2 вересня – Жириновський закликав усіх вакцинуватися. Пропозиція настільки адекватна, що навіть якось незвично чути її із вуст цього політика. Сам він теж зробив щеплення від коронавірусу вакциною Супутник V, розробленою в Росії. Лідер Чечні Рамзан Кадиров призначив свою 21-річну доньку Айшат Кадирову першою заступницею міністра культури республіки.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Неприродний потяг солов'я.