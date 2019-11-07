Вєсті Кремля: Америка знищує російське православ'я. Кадиров планує вбивати за образи в інтернеті
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 7 листопада – Лавров звинуватив США в розколі православного світу. Раніше Кадиров вимагав вибачатися перед ним за образи в інтернеті, а от тепер пропонує "убивати, саджати, лякати".
Також у випуску:
Путін заявив, що "пєщєрні русофоби" оголосили війну "расійскаму язику".
Армія – (не) содом.
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