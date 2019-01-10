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      Вєсті Кремля: Безглуздий бунт під носом у Путіна. Сніг як делікатес у Росії

      Вєсті Кремля 361 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 10 січня – прямо під носом у Путіна назрів безглуздий і жорстокий бунт, ідеологом якого є Ігор Гіркін. Залишилося тільки кепочку революційну надягнути, бант – і верхи на броньовичку Пиню їхати скидати. З делікатесами на російських столах усе ясно: тепер Малишева розповість про користь від поїдання снігу, а на Першому каналі поділяться рецептами.

      Також у випуску:

      За даними Росстату, росіяни найчастіше вмирають від того, що живуть на Росії.

      Нечистоти атакують Росію з-під землі.

      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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