Вєсті Кремля: Безглуздий бунт під носом у Путіна. Сніг як делікатес у Росії

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 10 січня – прямо під носом у Путіна назрів безглуздий і жорстокий бунт, ідеологом якого є Ігор Гіркін. Залишилося тільки кепочку революційну надягнути, бант – і верхи на броньовичку Пиню їхати скидати. З делікатесами на російських столах усе ясно: тепер Малишева розповість про користь від поїдання снігу, а на Першому каналі поділяться рецептами.

Також у випуску: За даними Росстату, росіяни найчастіше вмирають від того, що живуть на Росії. Нечистоти атакують Росію з-під землі.