Вєсті Кремля: Безглуздий бунт під носом у Путіна. Сніг як делікатес у Росії
У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 10 січня – прямо під носом у Путіна назрів безглуздий і жорстокий бунт, ідеологом якого є Ігор Гіркін. Залишилося тільки кепочку революційну надягнути, бант – і верхи на броньовичку Пиню їхати скидати. З делікатесами на російських столах усе ясно: тепер Малишева розповість про користь від поїдання снігу, а на Першому каналі поділяться рецептами.
Також у випуску:
За даними Росстату, росіяни найчастіше вмирають від того, що живуть на Росії.
Нечистоти атакують Росію з-під землі.
Джерело: 24 канал
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