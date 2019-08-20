Вєсті Кремля: Як Путін бореться з пожежами в Сибіру. Другий Чорнобиль у Росії

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 20 серпня – Путін не тушить пожежу у Сибіру, бо то "економічно не вигідно". Але він знайшов інший спосіб – запустити у небо митрополита з іконами. Навіть дурню зрозуміло, що Росія приховує справжній стан речей з радіацією в країні. Але радимо їй не зупинятися. Тоді, можливо, серією ядерних вибухів на місці РФ утвориться океан спокою.

Також у випуску: Жодного разу в Голлівуді. Дивіться відео програми "Вєсті Кремля" за 20 серпня 2019 року: