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      Вєсті Кремля: Як Путін бореться з пожежами в Сибіру. Другий Чорнобиль у Росії

      257 Читать новость на русском
      Вєсті Кремля
      Вєсті Кремля / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 20 серпня – Путін не тушить пожежу у Сибіру, бо то "економічно не вигідно". Але він знайшов інший спосіб – запустити у небо митрополита з іконами. Навіть дурню зрозуміло, що Росія приховує справжній стан речей з радіацією в країні. Але радимо їй не зупинятися. Тоді, можливо, серією ядерних вибухів на місці РФ утвориться океан спокою.

      Також у випуску:

      Жодного разу в Голлівуді.

      Дивіться відео програми "Вєсті Кремля" за 20 серпня 2019 року:

       

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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