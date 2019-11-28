Вєсті Кремля: Для чого Росії українські унітази. Трамп готується до зустрічі з Путіним

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 28 листопада – На Міжнародній зламались усі туалети й космонавтам довелося користуватись підгузками. Проте тут їх може врятувати Росія, яка вкрала унітази з українських кораблів. Дональд Трамп запостив у соцмережі вигаданого боксера Роккі Бальбоа і прифотошопив до нього свою голову. Так очільник Білого дому готується до зустрічі з Володимиром Трампом.

Також у випуску: Шість куполів на храмі міністра оборони. Як солдати стають кріпаками. Релігія лікує від всіх хвороб. Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 28 листопада 2019: