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      24 Канал Програми Вєсті Кремля
      СПРАВА САДОВОГО ОЛЕНА ЗЕРКАЛЬ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Вєсті Кремля: Для чого Росії українські унітази. Трамп готується до зустрічі з Путіним

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      Вєсті Кремля / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 28 листопада – На Міжнародній зламались усі туалети й космонавтам довелося користуватись підгузками. Проте тут їх може врятувати Росія, яка вкрала унітази з українських кораблів. Дональд Трамп запостив у соцмережі вигаданого боксера Роккі Бальбоа і прифотошопив до нього свою голову. Так очільник Білого дому готується до зустрічі з Володимиром Трампом.

      Також у випуску:

      Шість куполів на храмі міністра оборони.

      Як солдати стають кріпаками.

      Релігія лікує від всіх хвороб.

      Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 28 листопада 2019:

       

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Вєсті Кремля Дональд Трамп
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