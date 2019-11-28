Вєсті Кремля: Для чого Росії українські унітази. Трамп готується до зустрічі з Путіним
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 28 листопада – На Міжнародній зламались усі туалети й космонавтам довелося користуватись підгузками. Проте тут їх може врятувати Росія, яка вкрала унітази з українських кораблів. Дональд Трамп запостив у соцмережі вигаданого боксера Роккі Бальбоа і прифотошопив до нього свою голову. Так очільник Білого дому готується до зустрічі з Володимиром Трампом.
Також у випуску:
Шість куполів на храмі міністра оборони.
Як солдати стають кріпаками.
Релігія лікує від всіх хвороб.
Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 28 листопада 2019:
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Головні новини 28 листопада: обшуки у Звіробій, відставка Зеркаль та новий рейтинг Зеленськогосьогодні , 22:30
-
"Олександрія" вдома поступилася "Вольфсбургу", пропустивши прикрий гол з пенальті: відеосьогодні , 21:56
-
Погрози Зеленському: що може стати визначальним фактором у розслідуваннісьогодні , 21:04
Коментарі