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НОВОЛУГАНСЬКЕ НЕГОДА В УКРАЇНІ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Вєсті Кремля. Форма від Кадирова. Проект Рогозіна

Вєсті Кремля 23:04, 19 грудня 252 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 19.12 – нещодавно Рамзан Кадиров заявив, що жоден чеченський спортсмен не поїде на олімпійські ігри під нейтральним прапором, але справа не в цьому, щось чеченьке на Олімпійських іграх таки буде. Російська федерація поповнилася ще одним суб'єктом – сирійською областю.

Також у випуску:

Чим запам’яталась росіянам прес-конференція Володимира Путіна.

Кокрін може втратити найкраще.

Теги: Новини Росії Новини політики Вєсті Кремля Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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