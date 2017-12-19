Вєсті Кремля. Форма від Кадирова. Проект Рогозіна

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 19.12 – нещодавно Рамзан Кадиров заявив, що жоден чеченський спортсмен не поїде на олімпійські ігри під нейтральним прапором, але справа не в цьому, щось чеченьке на Олімпійських іграх таки буде. Російська федерація поповнилася ще одним суб'єктом – сирійською областю.

Також у випуску: Чим запам’яталась росіянам прес-конференція Володимира Путіна. Кокрін може втратити найкраще.

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