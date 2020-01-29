Вєсті Кремля: Кравчук переписав історію зі Скабєєвою. Православні аборти в Росії

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 29 січня – Леонід Кравчук заявив, що Гітлер і Сталін зустрічались у Львові. Пояснити цей "достовірний" факт від першого президента України може хіба те, що Скабєєва лазером випалила йому очі, а заодно і залишки мозку. Схоже, що патріарх Кирило знайшов спосіб збільшити населення РФ на 10 мільйонів: зробити всі аборти платними. А де гроші, там і сам Гундяєв.

Також у випуску: Російський Геракл гнобить спорт та англійську.