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      КОРОНАВІРУС 2020 ПАРЄ УГОДА СТОЛІТТЯ ГРИП В УКРАЇНІ
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      Вєсті Кремля: Кравчук переписав історію зі Скабєєвою. Православні аборти в Росії

      Вєсті Кремля 22 Читать новость на русском

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 29 січня – Леонід Кравчук заявив, що Гітлер і Сталін зустрічались у Львові. Пояснити цей "достовірний" факт від першого президента України може хіба те, що Скабєєва лазером випалила йому очі, а заодно і залишки мозку. Схоже, що патріарх Кирило знайшов спосіб збільшити населення РФ на 10 мільйонів: зробити всі аборти платними. А де гроші, там і сам Гундяєв.

      Також у випуску:

      Російський Геракл гнобить спорт та англійську.

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії РПЦ Російська пропаганда Леонід Кравчук
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