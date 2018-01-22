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Вєсті Кремля. Легкі наркотики від Собчак. Таємне життя Путіна

Вєсті Кремля 23:34, 22 січня 688 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 22.01 – в буремній молодості Ксюшу Собчак неодноразово ловили під мухою. В нічних клубах як правило. А ще гуляє відео, де білявку взагалі додому заносять. Та це було не найгірше. На вихідних телеканал "Росія 1" випустив цікаве і неординарне інтерв'ю того, хто завжди стоїть в тіні Путіна. І, відповідно, знає дуже багато про кремлівське закулісся.

Також у випуску:

Скільки росіян на Водохреща не "робили як Путін".

Російський педагог-стептизер.

Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Вєсті Кремля Ксенія Собчак
Джерело: 24 Канал
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