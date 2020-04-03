22:42
3 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Вєсті Кремля: Лукашенко бореться проти "корони" маслом. Смертельний карантин у Філіппінах

      - Читать новость на русском
      Вєсті Кремля / 24 канал

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 3 квітня – поки у світі продовжує зростати кількість хворих на коронавірус, у Білорусі Олександр Лукашенко роздає поради, як його лікувати – цього разу заговорив про масло. Президент Філіппін заявив, якщо люди не будуть дотримувати карантину, то він накаже їх розстріляти.

      Також у випуску:

      РПЦ отримала знижку на газ.

      Дивіться повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 3 квітня:

       

      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Олександр Лукашенко Вєсті Кремля
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 22:10 Партнер Коломойського тричі потайки відвідував ОП перед голосуванням закону про банки
      Схеми 15212
      сьогодні , 18:59 Плаквеніл проти коронавірусу: препарат, яким лікуватимуть українців
      Лікування 60273
      сьогодні , 22:38 Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених
      Лікування 175787
      сьогодні , 15:54 ООН прогнозує масштабний голод у світі та економічну кризу через коронавірус
      Новини світу 6355
      сьогодні , 22:10 Новини про коронавірус 3 квітня: в Україні заборонили гуляти в парках і збиратися понад 2 людям
      Новини України 26522
      сьогодні , 18:14 Жорстоке вбивство підлітків на Львівщині: підозрюваним лише 18 і 19 років
      Новини України 6291
      сьогодні , 20:01 Салат "Цезар": класичний рецепт приготування популярної страви
      Food and Drinks 34948
      сьогодні , 17:50 Пенсіонерам, які працюють, перерахували виплати: як збільшилися суми
      Новини України 4037
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 22:00 Чому Китай продовжує приховувати масштаби пандемії
      Зоя Казанжи
      сьогодні , 20:03 Мобільні телефони в Україні: від президента – до народу, від кілограма – до 100 грамів
      Женя Котик
      Залиште відгук