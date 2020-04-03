Вєсті Кремля: Лукашенко бореться проти "корони" маслом. Смертельний карантин у Філіппінах
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 3 квітня – поки у світі продовжує зростати кількість хворих на коронавірус, у Білорусі Олександр Лукашенко роздає поради, як його лікувати – цього разу заговорив про масло. Президент Філіппін заявив, якщо люди не будуть дотримувати карантину, то він накаже їх розстріляти.
Також у випуску:
РПЦ отримала знижку на газ.
Дивіться повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 3 квітня:
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