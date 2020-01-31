Вєсті Кремля: Лукашенко "віджав" цукрові заводи для Сі Цзіньпіня. Путін каратиме сам себе

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 31 січня – для перемоги всі засоби ведення війни є абсолютно виправданими. Ці слова взяв на озброєння Олександр Григорович, якому добрі росіяни настільки перекрили кисень, що він вирішив вдатися до найрадикальніших методів боротьби. Путін наказав посилити відповідальність за образи. Тож для початку президенту і прем'єру РФ потрібно буде карати самих себе.

Також у випуску: Атракціон небаченої щедрості для ветеранів війни в Криму.