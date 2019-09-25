Вєсті Кремля: Моржі напали на флот РФ. Цинічний Трамп проти екоактивістки Грети

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 25 вересня – в Арктиці моржі напали на резиновий катер російських ВМФ і потопили його. Головною подією перших днів став надзвичайно емоційний виступ 16-річної екоактивістки Грети Тунберг зі Швеції на саміті ООН. Не менш емоційним, у притаманній йому манері, був твіт Трампа щодо слів юної шведки.

Також у випуску: Зеленій карті – червоне світло. Паскудник Томас.

Джерело: 24 канал