Вєсті Кремля: Моржі напали на флот РФ. Цинічний Трамп проти екоактивістки Грети
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 25 вересня – в Арктиці моржі напали на резиновий катер російських ВМФ і потопили його. Головною подією перших днів став надзвичайно емоційний виступ 16-річної екоактивістки Грети Тунберг зі Швеції на саміті ООН. Не менш емоційним, у притаманній йому манері, був твіт Трампа щодо слів юної шведки.
Також у випуску:
Зеленій карті – червоне світло.
Паскудник Томас.
Джерело: 24 канал
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