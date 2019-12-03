Вєсті Кремля: Навальний і найбагатша коханка РФ. Путін ізолює росіян від світу
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 3 грудня – Навальний любить розповідати росіянам, як, хто, коли і скільки саме вкрав з державної казни. Нещодавно з'явилося нове його розслідування – про одну з найбагатших коханок РФ. Відтепер усі російські користувачі смартфонів та смарттелевізорів матимуть на них відразу встановлені російські програми. І це ще не все, що понапідписував Путін.
Також у випуску:
Дочка Пєскова успадкувала татові вуса.
Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 3 грудня 2019:
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