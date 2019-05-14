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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      Вєсті Кремля: Нове 9 травня для росіян. Потойбіччя російської журналістики

      Вєсті Кремля 674 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 14 травня – відносини Токіо та Москви завжди були напружені, мирного договору після завершення Другої світової війни немає й досі. Тому в Держдумі з’явився законопроект про святкування Дня Перемоги над мілітаристською Японією. Російська журналістика вже давно опустилася на дно, але тепер якісно новий рівень – потойбічний.

      Також у випуску: 

      Робот Федір полетить підкорювати Місяць.

      blog_ava
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      Теги: Вєсті Кремля
      Джерело: 24 канал
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