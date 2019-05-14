Вєсті Кремля: Нове 9 травня для росіян. Потойбіччя російської журналістики
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 14 травня – відносини Токіо та Москви завжди були напружені, мирного договору після завершення Другої світової війни немає й досі. Тому в Держдумі з’явився законопроект про святкування Дня Перемоги над мілітаристською Японією. Російська журналістика вже давно опустилася на дно, але тепер якісно новий рівень – потойбічний.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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