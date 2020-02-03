Вєсті Кремля: Сігал, Охлобистін і Прілєпін – партія фріків РФ. Фюрер реінкарнувався в Путіна

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 3 лютого – російська політика – як застійне болото, в якому десятиліттями абсолютно нічого не міняється, бо і партії ті самі, і на чолі держави одний і той самий ботокс. Але раптом подув вітер змін. В Росії завели справу за репост "Тома і Джері" зі свастикою, де висміюють нацизм. Звісно, таке відбувається в РФ, де фюрер реінкарнувався в Путіна.

Також у випуску: Бог, прописаний у конституції.