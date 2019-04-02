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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Вєсті Кремля: Пиня хоче більше грошей. Росіяни можуть побачити туалети лише у космосі

      Вєсті Кремля 121 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 2 квітня – у Росії вбивають людей податками, лише за останні декілька днів їх запровадили аж п'ять. Напевно, ніхто не здивується, якщо у РФ з'явиться податок на повітря, або ж на життя. Тим часом поки весь світ прогресивно розвивається, 5% росіян живуть без каналізації. Тому росіяни хочуть полетіти у космос, бо в ракетах є нормальні туалети.

      Також у випуску:

      Удар Чака.

      blog_ava
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      7026
      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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