Вєсті Кремля: Пиня хоче більше грошей. Росіяни можуть побачити туалети лише у космосі
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 2 квітня – у Росії вбивають людей податками, лише за останні декілька днів їх запровадили аж п'ять. Напевно, ніхто не здивується, якщо у РФ з'явиться податок на повітря, або ж на життя. Тим часом поки весь світ прогресивно розвивається, 5% росіян живуть без каналізації. Тому росіяни хочуть полетіти у космос, бо в ракетах є нормальні туалети.
Також у випуску:
Удар Чака.
Джерело: 24 канал
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