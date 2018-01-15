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ПЕТРО ПОРОШЕНКО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ДОЛОРЕС О'РІОРДАН НОВИНИ КРИМУ

Вєсті Кремля. Путін добив комуністів. Расистський скандал в "Спартаку"

Вєсті Кремля 23:14, 15 січня 581 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 15.01 – росіяни звикли усе копіювати із заходу, тому, схоже не подумавши пішли стежками Трампа і "Н&M". Список святих РПЦ дуже давно не оновлювався. А так як кожен бізнес потребує інновацій, то хитрі попи думали думали, і придумали хитрий план із залучення нової пастви.

Також у випуску:

Триколор тепер "русскім нє нужон".

Для чого священниками КГБ, ммм.. РПЦ засоби спецзвязку.

Теги: Новини Росії Новини політики Вєсті Кремля РПЦ Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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