Вєсті Кремля. Путін добив комуністів. Расистський скандал в "Спартаку"
Вєсті Кремля 23:14, 15 січня 581 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 15.01 – росіяни звикли усе копіювати із заходу, тому, схоже не подумавши пішли стежками Трампа і "Н&M". Список святих РПЦ дуже давно не оновлювався. А так як кожен бізнес потребує інновацій, то хитрі попи думали думали, і придумали хитрий план із залучення нової пастви.
Також у випуску:
Триколор тепер "русскім нє нужон".
Для чого священниками КГБ, ммм.. РПЦ засоби спецзвязку.
Джерело: 24 Канал
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