Вєсті Кремля. Путін добив комуністів. Расистський скандал в "Спартаку"

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 15.01 – росіяни звикли усе копіювати із заходу, тому, схоже не подумавши пішли стежками Трампа і "Н&M". Список святих РПЦ дуже давно не оновлювався. А так як кожен бізнес потребує інновацій, то хитрі попи думали думали, і придумали хитрий план із залучення нової пастви.

Також у випуску: Триколор тепер "русскім нє нужон". Для чого священниками КГБ, ммм.. РПЦ засоби спецзвязку.