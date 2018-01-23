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ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ОСКАР-2018 ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР

Вєсті Кремля. Путін міняє стать. Підготовка до ЧФ-2018

Вєсті Кремля 22:17, 23 січня 950 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 23.01 – колись Росією правили жінки, а історія, як відомо, йде по спіралі. Росіян не пускають міжнародні змагання, то із домашнім чемпіонатом світу із футболу – усе навпаки. Іноземці самі відмовляться від поїздки на мундіаль. І справа не в допінгу.

Також у випуску:

Захарова диктує світову моду.

РФ продовжує боротьбу з кіноматографом.

Путінофіли придумали, як відгризти 100% електорату.

Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Кіно Вєсті Кремля
Джерело: 24 Канал
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