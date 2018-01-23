Вєсті Кремля. Путін міняє стать. Підготовка до ЧФ-2018

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 23.01 – колись Росією правили жінки, а історія, як відомо, йде по спіралі. Росіян не пускають міжнародні змагання, то із домашнім чемпіонатом світу із футболу – усе навпаки. Іноземці самі відмовляться від поїздки на мундіаль. І справа не в допінгу.

Також у випуску: Захарова диктує світову моду. РФ продовжує боротьбу з кіноматографом. Путінофіли придумали, як відгризти 100% електорату.