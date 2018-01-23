Вєсті Кремля. Путін міняє стать. Підготовка до ЧФ-2018
Вєсті Кремля 22:17, 23 січня 950 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 23.01 – колись Росією правили жінки, а історія, як відомо, йде по спіралі. Росіян не пускають міжнародні змагання, то із домашнім чемпіонатом світу із футболу – усе навпаки. Іноземці самі відмовляться від поїздки на мундіаль. І справа не в допінгу.
Також у випуску:
Захарова диктує світову моду.
РФ продовжує боротьбу з кіноматографом.
Путінофіли придумали, як відгризти 100% електорату.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
Українці передали скандальний "привіт" Путіну зі стадіону Харкова: відео3 вересня 2017 , 11:10
Філатов розповів про іронію долі у смерті Ірини Бережної6 серпня 2017 , 12:08
Різницю між українцями і росіянами показали у влучній карикатурі1 жовтня 2017 , 10:05
Вєсті Кремля. Таємна конячка Жиріновського. Мажорний Пєсков-молодший18 серпня 2017 , 22:42
Вєсті Кремля. Росія без долара. Коричневе море в Сочі8 серпня 2017 , 21:27