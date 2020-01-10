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      Вєсті Кремля: Путін проклав VodkaStream до Ердогана. Президентка Естонії проти подарунків від РФ

      Вєсті Кремля 52 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 9 січня – Володимир Путін заявив, що буде захищати інтереси росіян у всьому світі, і тому замість газопроводу до Туреччини запустив водкопровід. Посольство Росії подарував главі Естонії на 50-річчя шампанське з окупованого Криму, однак вона повернула його.

      Також у випуску: 

      Жиритіно в країні кріпаків. 

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Новини Росії Володимир Путін Вєсті Кремля
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