Вєсті Кремля: Путін проклав VodkaStream до Ердогана. Президентка Естонії проти подарунків від РФ
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 9 січня – Володимир Путін заявив, що буде захищати інтереси росіян у всьому світі, і тому замість газопроводу до Туреччини запустив водкопровід. Посольство Росії подарував главі Естонії на 50-річчя шампанське з окупованого Криму, однак вона повернула його.
Також у випуску:
Жиритіно в країні кріпаків.
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