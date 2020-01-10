Вєсті Кремля: Путін проклав VodkaStream до Ердогана. Президентка Естонії проти подарунків від РФ

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 9 січня – Володимир Путін заявив, що буде захищати інтереси росіян у всьому світі, і тому замість газопроводу до Туреччини запустив водкопровід. Посольство Росії подарував главі Естонії на 50-річчя шампанське з окупованого Криму, однак вона повернула його.

Також у випуску: Жиритіно в країні кріпаків.