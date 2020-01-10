Вести Кремля: Путин проложил VodkaStream к Эрдогану. Президент Эстонии против подарков от РФ
В свежем выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 9 января – Владимир Путин заявил, что будет защищать интересы россиян во всем мире, и поэтому вместо газопровода в Турцию запустил водкопровод. Посольство России подарило главе Эстонии на 50-летие шампанское из оккупированного Крыма, однако она вернула его.
Также в выпуске:
Жиритино в стране крепостных.
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