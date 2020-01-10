Вести Кремля: Путин проложил VodkaStream к Эрдогану. Президент Эстонии против подарков от РФ

В свежем выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 9 января – Владимир Путин заявил, что будет защищать интересы россиян во всем мире, и поэтому вместо газопровода в Турцию запустил водкопровод. Посольство России подарило главе Эстонии на 50-летие шампанское из оккупированного Крыма, однако она вернула его.

Также в выпуске: Жиритино в стране крепостных.