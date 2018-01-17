Вєсті Кремля. Релігійний відбір до мерії Росії. Негарячі страхи Якутії

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 17.01 – схоже, тепер у Росії по-новому уявлятимуть Володимира Хрестителя. А тому некупаним чиновникам тепер у пресвятій мерії – не місце. Одна з головних проблем з якою зіштовхнулось людство – глобальне потепління. А поки всі бояться потепління, у Якутії навпаки – похолодання.

Також у випуску: Федеральне мовчання: як російські канали проігнорували пермський колумбайн. Які у вільний час курсанти у Росії освоюють не менш прибуткову і цікаву професію.