Вєсті Кремля. Релігійний відбір до мерії Росії. Негарячі страхи Якутії
Вєсті Кремля 23:01, 17 січня 255 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 17.01 – схоже, тепер у Росії по-новому уявлятимуть Володимира Хрестителя. А тому некупаним чиновникам тепер у пресвятій мерії – не місце. Одна з головних проблем з якою зіштовхнулось людство – глобальне потепління. А поки всі бояться потепління, у Якутії навпаки – похолодання.
Також у випуску:
Федеральне мовчання: як російські канали проігнорували пермський колумбайн.
Які у вільний час курсанти у Росії освоюють не менш прибуткову і цікаву професію.
Джерело: 24 Канал
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