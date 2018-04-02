Вєсті Кремля. Росія взялася за пошану релігії. Перший дрон пошти Росії – в хлам
У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 02.04 – якщо б існували психіатри, які спеціалізуються на хворих країнах, то Росія була б для них справжнім подарунком, тут і неприхована туга за радянським, і релігія, хоч і ворог радянської ідеології, але у пошані. Пошта Росії так виходила на новий рівень, що аж не вийшла.
Також у випуску:
Відставка Амана Тулєєва.
У місті Волоколамськ 11-річний хлопчик запросив на сміттєзвалище "Ядрово" самого Путіна.
Безпрецедентний крок перед футбольним чемпіонатом російського МВС.
Джерело: 24 Канал
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