У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 02.04 – якщо б існували психіатри, які спеціалізуються на хворих країнах, то Росія була б для них справжнім подарунком, тут і неприхована туга за радянським, і релігія, хоч і ворог радянської ідеології, але у пошані. Пошта Росії так виходила на новий рівень, що аж не вийшла.

Також у випуску: Відставка Амана Тулєєва. У місті Волоколамськ 11-річний хлопчик запросив на сміттєзвалище "Ядрово" самого Путіна. Безпрецедентний крок перед футбольним чемпіонатом російського МВС.