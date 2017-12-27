Вєсті Кремля. Шоу-Біз відправив Путіна без Путіна на йолку. Відродження науки РФ
Вєсті Кремля 23:34, 27 грудня 228 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 27.12 – всі співаки та композитори Росії сприймають Путіна за свого, настільки, що навіть висунули його в президенти. Здавалося, уся економіка зникне у чорній дірі російської науки, але тепер наука врятована.
Також у випуску:
Під кінець року Росія вирішила зробити останній ривок і відновити втрачені позиції у космічній галузі.
Останні Козир: Кірріл агітує за Путіна.
Джерело: 24 Канал
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