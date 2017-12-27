05:20
28 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Шоу-Біз відправив Путіна без Путіна на йолку. Відродження науки РФ
Вєсті Кремля
23:34, 27 грудня
Вєсті.UA. Новий образ Савченко. Кур'єр Ляшко
Вєсті.UA
20:53, 27 грудня
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Штепсель і Тарапунька
Згадати все
20:30, 25 грудня
Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Вєсті Кремля. Шоу-Біз відправив Путіна без Путіна на йолку. Відродження науки РФ

Вєсті Кремля 23:34, 27 грудня 228 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 27.12 – всі співаки та композитори Росії сприймають Путіна за свого, настільки, що навіть висунули його в президенти. Здавалося, уся економіка зникне у чорній дірі російської науки, але тепер наука врятована.

Також у випуску:

Під кінець року Росія вирішила зробити останній ривок і відновити втрачені позиції у космічній галузі.

Останні Козир: Кірріл агітує за Путіна.

Теги: Новини Росії Новини політики Володимир Путін Вєсті Кремля
Джерело: 24 Канал
Новини за 27 грудня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Головні новини 27 грудня: повернення полонених та звільнення Дєєвої
27 грудня, 22:13 Головні новини 27 грудня: повернення полонених та звільнення Дєєвої
1218
Зачем делать выборы в РФ, ведь россияне все равно искренне проголосуют за это убожество
27 грудня, 22:02 Зачем делать выборы в РФ, ведь россияне все равно искренне проголосуют за это убожество
Ян Валетов 714
Конфліктність і війна: експерти про головні провали 2017 року (Інфографіка)
27 грудня, 21:01 Конфліктність і війна: експерти про головні провали 2017 року (Інфографіка)
Інна Жолобович 538
Українці року: особистості, які прославили Україну у 2017-му
27 грудня, 20:01 Українці року: особистості, які прославили Україну у 2017-му
Ігор Саджениця 1295
Обмін полоненими: коли Україна звільнить усіх заручників на Донбасі
27 грудня, 19:00 Обмін полоненими: коли Україна звільнить усіх заручників на Донбасі
Дмитро Бобрицький 1065
Українці передали скандальний "привіт" Путіну зі стадіону Харкова: відео
 3 вересня , 11:10
Смерч здійняв у повітря двох дітей на Чернігівщині
 2 липня , 00:03
Як пиво впливає на організм людини: 7 несподіваних фактів
 3 листопада , 19:02
Вєсті Кремля. Таємна конячка Жиріновського. Мажорний Пєсков-молодший
 18 серпня , 22:42
Вєсті Кремля. Слівкі. Бронзова випускниця показала груди. Як тепер розважають дітей у "Артеку"
 1 липня , 20:23
Вєсті Кремля. Росія без долара. Коричневе море в Сочі
 8 серпня , 21:27
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук