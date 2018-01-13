Вєсті Кремля. Слівкі. Атеїстичний проповідник Леніна. Удар по російській медицині
Вєсті Кремля 18:47, 13 січня 426 Читать новость на русском
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 13.01 – якраз відсутність віри і ламає майстерну акторську гру Зюганова, бо насправді оці всі Ісуси, Біблії та різдвяні привітання мають на меті одне – виконання головної заповіді Володимира Ілліча Леніна. У Держдуму Росії внесли закон, за яким росіян за пиятику на роботи звільнятимуть.
Також у випуску:
Кого росіяни вважають головним ворогом своєї країни.
Росія змінює інформацію про нападників у Сирії.
Які пункти додалися до списку головних ворогів православ’я?
Джерело: 24 Канал
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