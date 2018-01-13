Вєсті Кремля. Слівкі. Атеїстичний проповідник Леніна. Удар по російській медицині

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 13.01 – якраз відсутність віри і ламає майстерну акторську гру Зюганова, бо насправді оці всі Ісуси, Біблії та різдвяні привітання мають на меті одне – виконання головної заповіді Володимира Ілліча Леніна. У Держдуму Росії внесли закон, за яким росіян за пиятику на роботи звільнятимуть.

Також у випуску: Кого росіяни вважають головним ворогом своєї країни. Росія змінює інформацію про нападників у Сирії. Які пункти додалися до списку головних ворогів православ’я?