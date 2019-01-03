Вєсті Кремля. Слівкі: Ліки для Путіна. Дволикий Бриль-Янус російської журналістики
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 3 січня – Володимир Путін явився народу: він зайшов у "першу-ліпшу" пітерську аптеку. Народ, набраний з тещ ФСОшників, радів, окрім однієї підозрілої бабки. Інтелігентний медіагопник Сергій Брильов належить до тих 5% російських пропагандистів, що працюють вишукано і без матів. Аж раптом виявилося, що Брильов то – "нєрусскій".
Також у випуску:
ГРУ: відновлення назви, падіння репутації.
РПЦ і переписані закони.
Патріарх Янукович.
Пісня-переворот імені Поклонської.
Викриття Навального.
Повар і Кадиров.
Джерело: 24 канал
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