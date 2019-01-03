Вєсті Кремля. Слівкі: Ліки для Путіна. Дволикий Бриль-Янус російської журналістики

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 3 січня – Володимир Путін явився народу: він зайшов у "першу-ліпшу" пітерську аптеку. Народ, набраний з тещ ФСОшників, радів, окрім однієї підозрілої бабки. Інтелігентний медіагопник Сергій Брильов належить до тих 5% російських пропагандистів, що працюють вишукано і без матів. Аж раптом виявилося, що Брильов то – "нєрусскій".

Також у випуску: ГРУ: відновлення назви, падіння репутації. РПЦ і переписані закони. Патріарх Янукович. Пісня-переворот імені Поклонської. Викриття Навального. Повар і Кадиров.