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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Вєсті Кремля. Слівкі: Ліки для Путіна. Дволикий Бриль-Янус російської журналістики

      Вєсті Кремля 125 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 3 січня – Володимир Путін явився народу: він зайшов у "першу-ліпшу" пітерську аптеку. Народ, набраний з тещ ФСОшників, радів, окрім однієї підозрілої бабки. Інтелігентний медіагопник Сергій Брильов належить до тих 5% російських пропагандистів, що працюють вишукано і без матів. Аж раптом виявилося, що Брильов то – "нєрусскій".

      Також у випуску:

      ГРУ: відновлення назви, падіння репутації.

      РПЦ і переписані закони.

      Патріарх Янукович.

      Пісня-переворот імені Поклонської.

      Викриття Навального.

      Повар і Кадиров.

      Теги: Новини Росії Володимир Путін Вєсті Кремля Російська пропаганда ЗМІ
      Джерело: 24 канал
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