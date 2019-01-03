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      Вести Кремля. Сливки: Лекарства для Путина. Двуликий Брыль-Янус российской журналистики
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      Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Вести Кремля. Сливки: Лекарства для Путина. Двуликий Брыль-Янус российской журналистики

      Вести Кремля 63 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 3 января – Владимир Путин явился народу: он зашел в "первую попавшуюся" питерскую аптеку. Народ, набранный из тещ ФСОшникив, радовался, кроме одной подозрительной бабки. Интеллигентный медиагопник Сергей Брилев относится к тем 5% российских пропагандистов, которые работают изысканно и без матов. И вдруг оказалось, что Брилев то – "нерусский".

      Также в выпуске:

      ГРУ: Восстановление названия, падение репутации.

      РПЦ и переписанные законы.

      Патриарх Янукович.

      Песня-переворот имени Поклонской.

      Разоблачение Навального.

      Повар и Кадыров.

      Теги: Владимир Путин Новости России Вести Кремля СМИ Российская пропаганда
      Источник: 24 канал
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