Вести Кремля. Сливки: Лекарства для Путина. Двуликий Брыль-Янус российской журналистики

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 3 января – Владимир Путин явился народу: он зашел в "первую попавшуюся" питерскую аптеку. Народ, набранный из тещ ФСОшникив, радовался, кроме одной подозрительной бабки. Интеллигентный медиагопник Сергей Брилев относится к тем 5% российских пропагандистов, которые работают изысканно и без матов. И вдруг оказалось, что Брилев то – "нерусский".

Также в выпуске: ГРУ: Восстановление названия, падение репутации. РПЦ и переписанные законы. Патриарх Янукович. Песня-переворот имени Поклонской. Разоблачение Навального. Повар и Кадыров.