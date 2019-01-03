Вести Кремля. Сливки: Лекарства для Путина. Двуликий Брыль-Янус российской журналистики
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 3 января – Владимир Путин явился народу: он зашел в "первую попавшуюся" питерскую аптеку. Народ, набранный из тещ ФСОшникив, радовался, кроме одной подозрительной бабки. Интеллигентный медиагопник Сергей Брилев относится к тем 5% российских пропагандистов, которые работают изысканно и без матов. И вдруг оказалось, что Брилев то – "нерусский".
Также в выпуске:
ГРУ: Восстановление названия, падение репутации.
РПЦ и переписанные законы.
Патриарх Янукович.
Песня-переворот имени Поклонской.
Разоблачение Навального.
Повар и Кадыров.
Источник: 24 канал
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