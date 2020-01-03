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      Вєсті Кремля. Слівкі: Лєнка "Зоркий Глаз" і українські ракети. Шамана в президенти

      Вєсті Кремля 73 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 3 січня – росіяни вкотре демонструють суперздібності. Космонавтка Лєна Сєрова з висоти 408 кілометрів зуміла побачити вибухи снарядів на Донбасі, які запускала саме українська сторона. Нещодавно стало відомо, що Путін шукає собі ідеального наступника. За всіма вимогами саме якутський шаман може позбавити російський народ від страшного упиря.

      Також у випуску:

      Російська православна церква проти шаурми. 

      Немає де жити, допоможе "пища духовная". 

      Спайдермен з нетрадиційною орієнтацією. 

       

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Володимир Путін
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