Вєсті Кремля. Слівкі. Немолодий герб Росії. Релігійні таємниці Поклонської. Частина 2
Вєсті Кремля 19:56, 1 січня 629 Читать новость на русском
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 01.01 – Баба Яга з Єкатеринбурга – це жартівливий персонаж, який досі катався на ступі російськими містами, а тепер її можна хоч на герб Росії. Під Новий Рік Поклонська із мечем та іконою вийде на стежку війни, тому редакції "Московського комсомольця" можна порадити одне – зараз же втікати з країни.
Також у випуску:
Чому язик в артистів Росії не для того, щоби співати.
Рогозін пояснив, для чого в країні підводні чотирилапі.
Втрати головного розробника Росії Анатолія Чубайса.
Джерело: 24 Канал
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