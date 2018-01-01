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НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Вєсті Кремля. Слівкі. Немолодий герб Росії. Релігійні таємниці Поклонської. Частина 2
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НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вєсті Кремля. Слівкі. Немолодий герб Росії. Релігійні таємниці Поклонської. Частина 2

Вєсті Кремля 19:56, 1 січня 629 Читать новость на русском

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 01.01 – Баба Яга з Єкатеринбурга – це жартівливий персонаж, який досі катався на ступі російськими містами, а тепер її можна хоч на герб Росії. Під Новий Рік Поклонська із мечем та іконою вийде на стежку війни, тому редакції "Московського комсомольця" можна порадити одне – зараз же втікати з країни.

Також у випуску:

Чому язик в артистів Росії не для того, щоби співати.

Рогозін пояснив, для чого в країні підводні чотирилапі.

Втрати головного розробника Росії Анатолія Чубайса.

Теги: Новини Росії Вєсті Кремля світ тварин релігія
Джерело: 24 Канал
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