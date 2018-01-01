Вєсті Кремля. Слівкі. Немолодий герб Росії. Релігійні таємниці Поклонської. Частина 2

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 01.01 – Баба Яга з Єкатеринбурга – це жартівливий персонаж, який досі катався на ступі російськими містами, а тепер її можна хоч на герб Росії. Під Новий Рік Поклонська із мечем та іконою вийде на стежку війни, тому редакції "Московського комсомольця" можна порадити одне – зараз же втікати з країни.

Також у випуску: Чому язик в артистів Росії не для того, щоби співати. Рогозін пояснив, для чого в країні підводні чотирилапі. Втрати головного розробника Росії Анатолія Чубайса.