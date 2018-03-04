Вєсті Кремля. Слівкі. Таємна хвороба росіян. Ліліпутська країна Путіна
Вєсті Кремля 12:42, 4 березня 1318 Читать новость на русском
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 03.03 – всі знають, що може бути для росіянина важливіше, ніж бояришнік – на вождя подивитися. Володимир Путін, коли прочитав "Гулівера" в дитинстві, мабуть симпатизував висококаблучникам, а головне – зрозумів, що в країні його мрії політичні партії вирішуватимуть приблизно такі ж питання.
Також у випуску:
Собчак вивела із себе Жириновського.
Скільки росіян готові підтримати кандидатів на виборах у Росії.
Путінюгент відзнає свою річницю.
Російський Харві Вайнштейн.
Крим. "Казакі". "Пусі Райот" і Шапка.
Джерело: 24 Канал
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