Вєсті Кремля. Слівкі. Таємна хвороба росіян. Ліліпутська країна Путіна

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 03.03 – всі знають, що може бути для росіянина важливіше, ніж бояришнік – на вождя подивитися. Володимир Путін, коли прочитав "Гулівера" в дитинстві, мабуть симпатизував висококаблучникам, а головне – зрозумів, що в країні його мрії політичні партії вирішуватимуть приблизно такі ж питання.

Також у випуску: Собчак вивела із себе Жириновського. Скільки росіян готові підтримати кандидатів на виборах у Росії. Путінюгент відзнає свою річницю. Російський Харві Вайнштейн. Крим. "Казакі". "Пусі Райот" і Шапка.