Вєсті Кремля: Союзні ігри Путіна і Лукашенка. Таємниці храму російської армії
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 10 лютого – роками Росія та Білорусь обговорювали створення союзної держави. Але нова держава, здається, виявилася мертвонародженою. А омріяні знижки на газ перетворюються на міраж, як і плани щодо об'єднання. Ціна побудови храму для Міноборони РФ знову зросла. Звісно, немає жодних сумнівів щодо того, на що витратять ці гроші. Точніше, на кого.
Також у випуску:
Сенатор в Росії – сенатор "па жизні".
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