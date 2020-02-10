Вєсті Кремля: Союзні ігри Путіна і Лукашенка. Таємниці храму російської армії

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 10 лютого – роками Росія та Білорусь обговорювали створення союзної держави. Але нова держава, здається, виявилася мертвонародженою. А омріяні знижки на газ перетворюються на міраж, як і плани щодо об'єднання. Ціна побудови храму для Міноборони РФ знову зросла. Звісно, немає жодних сумнівів щодо того, на що витратять ці гроші. Точніше, на кого.

Також у випуску: Сенатор в Росії – сенатор "па жизні".