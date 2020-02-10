Вести Кремля: Союзные игры Путина и Лукашенко. Тайны храма российской армии
В выпуске программы "Вести Кремля" за 10 февраля – годы Россия и Беларусь обсуждали создание союзного государства. Но новое государство, кажется, оказалось мертворожденным. А желанные скидки на газ превращаются в мираж, как и планы по объединению. Цена строительства храма для Минобороны РФ снова возросла. Конечно, нет никаких сомнений относительно того, на что потратят эти деньги. Точнее, на кого.
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Сенатор в России – сенатор "па жизне".
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