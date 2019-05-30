Вєсті Кремля: Винаходи Росії з AliExpress. Кіркоров заради грошей готовий на все
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 29 травня – російські вчені винайшли квантовий телефон, який у реальності змусив би видатного письменника-містика Віктора Пєлєвіна плакати гіркими сльозами від заздрощів. Філіпа Кіркорова фотомисливці впіймали на катері з автоматом, є припущення, що так він їхав відбивати колишню жінку.
Також у випуску:
Дмитром Медвєдєвим може заробляти на правоохоронцях.
Джерело: 24 канал
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