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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Вєсті Кремля: Винаходи Росії з AliExpress. Кіркоров заради грошей готовий на все

      Вєсті Кремля 131 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 29 травня – російські вчені винайшли квантовий телефон, який у реальності змусив би видатного письменника-містика Віктора Пєлєвіна плакати гіркими сльозами від заздрощів. Філіпа Кіркорова фотомисливці впіймали на катері з автоматом, є припущення, що так він їхав відбивати колишню жінку.

      Також у випуску:

      Дмитром Медвєдєвим може заробляти на правоохоронцях.

      blog_ava
      Зеленський подав у Раду законопроект про імпічмент президента – текст
      29 травня
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      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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