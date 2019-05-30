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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Вести Кремля: Изобретения России с AliExpress. Киркоров ради денег готов на все

      Вести Кремля 42 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 29 мая – российские ученые изобрели квантовый телефон, который в реальности заставил бы выдающегося писателя-мистика Виктора Пелевина плакаты горькими слезами от зависти. Филиппа Киркорова фотоохотники поймали на катере с автоматом, есть предположение, что так он ехал возвращать бывшую жену.

      Также в выпуске:

      Дмитрием Медведевым может зарабатывать на правоохранителях.

      blog_ava
      Зеленский подал в Раду законопроект об импичменте президента – текст
      29 мая
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      Теги: Новости России Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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