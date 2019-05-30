Вести Кремля: Изобретения России с AliExpress. Киркоров ради денег готов на все
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 29 мая – российские ученые изобрели квантовый телефон, который в реальности заставил бы выдающегося писателя-мистика Виктора Пелевина плакаты горькими слезами от зависти. Филиппа Киркорова фотоохотники поймали на катере с автоматом, есть предположение, что так он ехал возвращать бывшую жену.
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Дмитрием Медведевым может зарабатывать на правоохранителях.
Источник: 24 канал
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