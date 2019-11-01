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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Вєсті Кремля: Як Кіркоров став лідер терористів. Путін проти конституції РФ

      Вєсті Кремля 142 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 1 листопада – головна зірка росіської естради Філіп Кіркоров винен банками мільйони рублів. І єдиний шанс їх віддати – це стати терористом. Очільник Кремля Володимир Путін нагадав своїм громадянам, що права вони мають, але зробити нічого не можуть.

      Також у випуску:

      Пиня добрався до студентів-медиків.

      Чому керівницту РФ не сподобався "Джокер".

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Вєсті Кремля Володимир Путін
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