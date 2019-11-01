Вєсті Кремля: Як Кіркоров став лідер терористів. Путін проти конституції РФ

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 1 листопада – головна зірка росіської естради Філіп Кіркоров винен банками мільйони рублів. І єдиний шанс їх віддати – це стати терористом. Очільник Кремля Володимир Путін нагадав своїм громадянам, що права вони мають, але зробити нічого не можуть.

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