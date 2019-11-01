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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
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      Вести Кремля: Как Киркоров стал лидером террористов. Путин против конституции РФ
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      24 Канал Программы Вести Кремля
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Вести Кремля: Как Киркоров стал лидером террористов. Путин против конституции РФ

      Вести Кремля 50 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 1 ноября – главная звезда российской эстрады Филипп Киркоров должен банкам миллионы рублей. И единственный шанс их отдать – это стать террористом. Глава Кремля Владимир Путин напомнил своим гражданам, что права они имеют, но сделать ничего не могут.

      Также в выпуске:

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Вести Кремля Владимир Путин
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