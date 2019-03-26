Вєсті Кремля: Як Орейро збуватиме наркотики у Росії. Божевільні ідеї Рогозіна

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 26 березня – на чому в РФ можна піднятись? На торгівлі наркотиками. І робити це може дикий ангел Наталі Орейро. Вона навіть анонсувала, де можна скуштувати те, що наповнюватиме казну. Рогозін видав, що створить медичний безпілотний трамвай. Можливо, слідом за цим чудом техніки на вулиці РФ вийдуть необхідні для росіян тролейбус-витверезник.

Також у випуску: Валя Полстакана пропонує повернути ГУЛАГ.

Джерело: 24 канал