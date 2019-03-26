21:39
26 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Орейро збуватиме наркотики у Росії. Божевільні ідеї Рогозіна
      Вєсті Кремля
      20:27, сьогодні
      Вєсті.UA: Порошенко відрікся від свого кума. Прозріння Вілкула
      Вєсті.UA
      19:52, сьогодні
      Не має права на свої ж фільми: як український кінематограф перетворився на російську класику
      ЦРУ
      09:00, 22 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Вєсті Кремля: Як Орейро збуватиме наркотики у Росії. Божевільні ідеї Рогозіна

      Вєсті Кремля 150 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 26 березня – на чому в РФ можна піднятись? На торгівлі наркотиками. І робити це може дикий ангел Наталі Орейро. Вона навіть анонсувала, де можна скуштувати те, що наповнюватиме казну. Рогозін видав, що створить медичний безпілотний трамвай. Можливо, слідом за цим чудом техніки на вулиці РФ вийдуть необхідні для росіян тролейбус-витверезник.

      Також у випуску:

      Валя Полстакана пропонує повернути ГУЛАГ.

      blog_ava
      Список в пологовий будинок: що потрібно взяти з собою
      сьогодні
      6065
      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Путін піде, але Захід хай не радіє, – Atlantico
      сьогодні , 21:02 Путін піде, але Захід хай не радіє, – Atlantico
      Світові Медіа 537
      Доводить до краху: як влада покроково знищує антикорупційні органи
      сьогодні , 20:00 Доводить до краху: як влада покроково знищує антикорупційні органи
      Олександра Дрік 258
      Що пишуть кандидати у президенти в соцмережах і як це впливає на рейтинги
      сьогодні , 19:01 Що пишуть кандидати у президенти в соцмережах і як це впливає на рейтинги
      Світлана Попова 1280
      Фукс, Гладковський і всі-всі-всі. Схеми олігарха виявилися частиною афер в "Укроборонпромі"
      сьогодні , 18:49 Фукс, Гладковський і всі-всі-всі. Схеми олігарха виявилися частиною афер в "Укроборонпромі"
      537
      Істерика генпрокурора Луценка, або Який реальний список передала Україні Йованович
      сьогодні , 18:30 Істерика генпрокурора Луценка, або Який реальний список передала Україні Йованович
      Дмитро Гнап 1771
      "Вєсті Кремля". Зникнення Путіна та пророцтво для Росії
       13 березня 2015 , 22:59
      "Вєсті Кремля". Головні проблеми Росії, новий друг Кремля – Північна Корея
       12 березня 2015 , 22:50
      Вєсті Кремля. Чому патріарх Кирил не може забути пінгвінів. В Росії насмішили битвою роботів
       22 лютого 2016 , 20:52
      Вєсті Кремля. Російський мільярдер "підтримує" мавп, "побиття" Обами по-російські
       2 липня 2015 , 21:13
      Вєсті Кремля. Слівкі. Тереза VS Путін. Кокошний символ футболу
       7 липня 2018 , 18:43
      Українку обрали президентом секції ЄСПЛ
      13 грудня 2016 , 16:18
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук