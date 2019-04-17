00:54
17 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Путіну підняти свій рейтинг. У РФ з'являться платні перехрестя
      Вєсті Кремля
      00:27, сьогодні
      Вєсті.UA: Гучне повернення Савченко. Ляшко вирішив підкачатися
      Вєсті.UA
      19:48, 16 квітня
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Київський фунікулер
      Згадати все
      23:48, 12 квітня
      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО

      Вєсті Кремля: Як Путіну підняти свій рейтинг. У РФ з'являться платні перехрестя

      Вєсті Кремля 34 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 16 квітня – питання рейтингів надзвичайно болюче для будь-якого політика. І от діда Путіна його рейтинги теж не тішать, але все ж таки вихід є. Влада РФ вирішила знищити корки на дорогах. Але не як весь цивілізований світ, а по-своєму. Зрештою, прагнуть перевести автомобіль із засобів пересування назад у категорію "розкіш".

      Також у випуску:

      Путін запропонував допомогу у реставрації Нотр-Даму. 

      blog_ava
      Безкоштовний концерт Полякової та Дзідзьо: ЗЕкоманда запрошує людей 19 квітня на "Олімпійський"
      16 квітня
      10441
      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      "Аякс" сенсаційно вибив "Ювентус" з Ліги чемпіонів: відео
      16 квітня , 23:54 "Аякс" сенсаційно вибив "Ювентус" з Ліги чемпіонів: відео
      235
      Головні новини 16 квітня: угода про дебати між Зеленським і Порошенком, Савченко і Рубан на волі
      16 квітня , 22:25 Головні новини 16 квітня: угода про дебати між Зеленським і Порошенком, Савченко і Рубан на волі
      699
      Новинка, яку чекали: Mercedes-Benz GLE
      15 квітня , 14:00 Новинка, яку чекали: Mercedes-Benz GLE
      Чому ми обожнюємо чи ненавидимо "Гру престолів", – Le Temps
      16 квітня , 22:05 Чому ми обожнюємо чи ненавидимо "Гру престолів", – Le Temps
      Світові Медіа 456
      Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      16 квітня , 21:10 Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      Анастасія Зазуляк 28826
      "Вєсті Кремля". Зникнення Путіна та пророцтво для Росії
       13 березня 2015 , 22:59
      "Вєсті Кремля". Головні проблеми Росії, новий друг Кремля – Північна Корея
       12 березня 2015 , 22:50
      Вєсті Кремля. Путін у пологовому будинку. Розсекречення "летючого палацу" Кадирова
      8 березня 2017 , 21:47
      Вєсті Кремля. Російські школи навчать дітей вживати горілку, лайфхаки від московського бомжа
       25 червня 2015 , 21:14
      Вєсті Кремля. Слівкі. Замордоване поросятко. "Роскосмос" нижче плінтуса
       25 серпня 2018 , 18:53
      Вєсті Кремля: Жиріновський перейменовує Крим. Украдене щастя від Тіматі
       22 березня , 16:43
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук