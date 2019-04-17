Вєсті Кремля: Як Путіну підняти свій рейтинг. У РФ з'являться платні перехрестя

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 16 квітня – питання рейтингів надзвичайно болюче для будь-якого політика. І от діда Путіна його рейтинги теж не тішать, але все ж таки вихід є. Влада РФ вирішила знищити корки на дорогах. Але не як весь цивілізований світ, а по-своєму. Зрештою, прагнуть перевести автомобіль із засобів пересування назад у категорію "розкіш".

Також у випуску: Путін запропонував допомогу у реставрації Нотр-Даму.

Джерело: 24 канал