Вєсті Кремля: Як зганьбився Путін. Чому Лавров поїхав за сіллю аж у Киргистан

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 5 лютого – Путін, не знаючи елементарних законів термодинаміки, зганьбився перед усім світом. Адже там показали замість справжнього гіперзвукового космічного дрону його зображення. Лавров галопом помчав у Киргизстан, де з сіллю на носі плів таке, що йому навіть на гостинному Сході кулака показували. А можливо то була зовсім не сіль, а кокаїн.

Також у випуску: Ефектне падіння Моурінью на хокейному полі. Росіянам доводиться платити за те, щоб послухати царя по телевізору.