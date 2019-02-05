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      УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США
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      УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США

      Вєсті Кремля: Як зганьбився Путін. Чому Лавров поїхав за сіллю аж у Киргистан

      Вєсті Кремля 2

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 5 лютого – Путін, не знаючи елементарних законів термодинаміки, зганьбився перед усім світом. Адже там показали замість справжнього гіперзвукового космічного дрону його зображення. Лавров галопом помчав у Киргизстан, де з сіллю на носі плів таке, що йому навіть на гостинному Сході кулака показували. А можливо то була зовсім не сіль, а кокаїн.

      Також у випуску:

      Ефектне падіння Моурінью на хокейному полі.

      Росіянам доводиться платити за те, щоб послухати царя по телевізору.

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      Теги: Вєсті Кремля Володимир Путін Сергій Лавров
      Джерело: 24 канал
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