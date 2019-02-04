Вєсті Кремля. Життя у РФ без допінгу. Як росіяни борються з провалами
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 4 лютого– У Росії не уявляють своє життя без допінгу – Ларов перестане видавати перели, а Шойгу не буде конструювати танки. У РФ придумали як боротися з негараздами – бідних росіян закидають багатими, а пияків – фітоняшками.
Також у випуску:
"День бабака" по-російськи.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі