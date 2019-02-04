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      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США

      Вєсті Кремля. Життя у РФ без допінгу. Як росіяни борються з провалами

      Вєсті Кремля 101 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 4 лютого– У Росії не уявляють своє життя без допінгу – Ларов перестане видавати перели, а Шойгу не буде конструювати танки. У РФ придумали як боротися з негараздами – бідних росіян закидають багатими, а пияків – фітоняшками.

      Також у випуску: 

      "День бабака" по-російськи.

      Теги: Вєсті Кремля
      Джерело: 24 канал
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