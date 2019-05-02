Вєсті Кремля: Чи існує насправді Путін. "Крадена" професія в Росії.
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 2 травня – існує теорія, що вся російська політична дійсність – це абсолютний фейк, де представники влади є нічим іншим як цифровими образами. Чого тільки росіяни не поцупили в західного світу: концепцію автомобілів – запозичили, ракети – запозичили. Подейкують, що й креслення атомної бомби теж. Тепер вирішили взятися за професію повітряного маршала.
Також у випуску:
Патріотичне виховання по-російськи.
Першотравнева опозиція.
Джерело: 24 канал
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