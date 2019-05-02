Вести Кремля: Существует ли на самом деле Путин. "Ворованная" профессия в России.
В выпуске "Вести Кремля" за 2 мая – существует теория, что вся российская политическая действительность – это фейк, где представители власти являются ничем иным как цифровыми образами. Чего только россияне не украли у западного мира: концепцию автомобилей – позаимствовали, ракеты – позаимствовали. Поговаривают, что и чертеж атомной бомбы тоже. Теперь решили взяться за профессию воздушного маршала.
Также в выпуске:
Патриотическое воспитание по-русски.
Первомайская оппозиция.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии