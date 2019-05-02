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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС НОВОСТИ ОДЕССЫ
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      Вести Кремля: Существует ли на самом деле Путин. "Ворованная" профессия в России.
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      Вести Кремля: Существует ли на самом деле Путин. "Ворованная" профессия в России.

      Вести Кремля 41 Читати новину українською

      В выпуске "Вести Кремля" за 2 мая – существует теория, что вся российская политическая действительность – это фейк, где представители власти являются ничем иным как цифровыми образами. Чего только россияне не украли у западного мира: концепцию автомобилей – позаимствовали, ракеты – позаимствовали. Поговаривают, что и чертеж атомной бомбы тоже. Теперь решили взяться за профессию воздушного маршала.

      Также в выпуске:

      Патриотическое воспитание по-русски.

      Первомайская оппозиция.

       

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      Теги: Новости России Владимир Путин Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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